中國國家主席習近平今天上午與美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形。台灣與美國關係密切友好，溝通管道暢通，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。

據央視新聞客戶端消息，習近平表示，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。拜登強調，美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話。

外交部發言人歐江安表示，依據美國白宮公布的摘要，雙方就美中兩國利益一致與價值及觀點分歧部分進行廣泛討論。拜登總統強調，美國一向重視印太地區及世界的和平、穩定及繁榮，兩國領袖有義務確保美中競爭不會演變為衝突。

歐江安強調，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，長年來對印太地區的繁榮及穩定發展有顯著貢獻。我方將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。