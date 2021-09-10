強颱「璨樹」逼近，中央氣象局今天清晨5點30分發布海上颱風警報，預估傍晚5點半將發布陸上颱風警報，面對強颱來襲，台南市長黃偉哲要求市府團隊嚴格戒備防範璨樹颱風侵襲，避免短時強降雨造成積淹水，也須留意強風可能帶來路樹傾倒、招牌掉落等，並提醒市民注意颱風最新動態，做好防颱準備。

璨樹颱風預計最接近台灣陸地時間為11、12日，台南地區受颱風外圍環流影響，天氣將很不穩定。黃偉哲表示，璨樹颱風行經速度很快，每小時高達16公里，且方向飄忽不定，必要防颱措施不可少。

他指出，除了避免短時強降雨造成積淹水之外，還有應留意強風可能帶來的路樹傾倒、招牌掉落問題，呼籲市民自行將招牌固定好，戶外的設施如車棚等固定好，避免被強風吹落造成傷害。

針對路樹傾倒，工務局已成立快速反應部隊，一旦發現路樹傾倒、殘枝阻礙路面，馬上即時處理，務期最短時間內排除路樹傾倒，以免影響行車安全。對於施工中工程要求再次派員檢視機具、工地圍籬、鷹架、廣告招牌是否牢固，並加強巡檢路樹、地下道，另也加強工地施工環境管理，勿讓土石泥流造成排水阻塞。

適逢中潮，消防局將視颱風情況啟動超前部署，警察局及海巡署則針對危險地區水域、海域加強巡邏，同時檢視告示牌以提醒市民避免到危險地區觀浪遊憩。環保局表示，在易淹水地段點及區域會特別注意進行檢視側溝清淤工作，隨時派員清理及查看排水孔有無阻塞。

水利局說明，目前水庫都接近滿水位，將加強與南區水資源局聯繫，注意水庫放流水情況。將加強與南區水資源局聯繫，注意水庫放流水情況。同時，針對易淹水地區預布451台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬砂包、1800片防水擋板，並向水利署第十河川局申請支援600片防水擋板，也已分配給26個區公所，如民眾有需求，歡迎向公所申請領用。