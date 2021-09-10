中秋節烤肉幾乎成全民運動，今年因為遭逢嚴峻疫情，為防疫烤肉時群聚又脫口罩飲食，台中市府宣布中秋節戶外禁止烤肉，也動員「騎樓巡查隊」勸導，如有違規先勸阻，勸阻不聽最高開罰1萬5000元，9日晚間巡查38場次，宣導人數682人，未見違規情形，民眾紛表示「不會和錢過不去，也不會輕忽病毒」。

中秋連假將至，Delta變異株疫情緊張，市府日前宣布台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動、集會活動禁止飲食等措施，降低變異病毒株傳播入侵風險。

台中市民政局長吳世瑋說，昨晚各區共巡查38場次，宣導人數682人，未見違規情形，顯示民眾對防疫有高度的警戒程度，齊心防疫守護社區安全。（盧金足攝）

民政局長吳世瑋指出，台中市防疫寧嚴勿鬆，對於部分社區、鄰里可能舉辦聯歡活動，9日已請全市各區公所組成「騎樓巡查隊」，會同警察、道路主管機關等合作巡邏勸導，如有違規行為將先勸阻，勸阻不聽就開罰。

吳世瑋說，昨晚各區共巡查38場次，宣導人數682人，未見違規情形，顯示民眾對防疫有高度的警戒程度，齊心防疫守護社區安全。

台中市南屯區長林秋萬拿著大聲公與市府民政局專門委員洪紹欽率「騎樓巡查隊」，向民眾宣導「中秋節不烤肉」。

民政局提醒，台中市自即日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰款。

吳世瑋強調，市府雖未禁止舉辦相關聯歡活動，民眾參加集會活動時應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，且須落實社交距離、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施，非必要儘量減少出入人多擁擠的地方，呼籲所有民眾共體時艱，攜手度過疫情考驗。

各區公所即日起至21日將前往轄區內騎樓及轄管戶外公共場所加強巡邏勸導，請民眾共體時艱，務必配合防疫相關管制措施，共同守護彼此健康。