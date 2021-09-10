因應颱風，桃園市消防局第四大隊整備。（消防提供）

秋颱「璨樹」即將來襲，桃園市消防局盤點歷史秋颱，常釀成重大災害，本次颱風結構完整，恐對台灣帶來強風豪雨。消防局第一大隊、第四大隊全面盤點救災器材、設備，並掌握容易淹水區域。

第一大隊大隊長賴志忠表示，救災救護勤務應保持機動性，隨時做好防範，以縮短救災出勤反應時間，特別是此次來襲的璨樹颱風，已督促第一大隊所屬分隊，除了提前做好防颱整備，相關應勤器材與設備也要保持最佳狀態。

第四大隊大隊長郭百倫表示，因應璨樹颱風來襲，通知各分隊加強颱風應變整備工作。其中復興區屬易致災區域，與復興區公所橫向聯繫，呼籲民眾於此期間勿從事相關山域活動避免發生危害，倘若一旦致災，相關疏散撤離工作，將全力配合復興區公所。

消防局局長謝呂泉提醒，受颱風及其外圍環流影響，未來風勢雨量將逐漸轉大，民眾應減少外出機會，保留時間整備風災應變所需物資，並加強疏通住家周圍排水設施阻塞之處，強化固定營業處所的廣告招牌，避免颱風導致設施掉落而砸傷路人。對於山區及海邊的居民，更應及早防範，提前規畫避難區域，確保生命財產安全。