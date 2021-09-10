遭逢喪子之痛，竟跑去騷擾、恐嚇兒子前女友。38歲巫姓婦人去年痛失愛子後，竟跑去兒子前女友住家、和其父親店面外撒冥紙，還在周邊張貼「林○○逼死我兒子」和住址等紙張，遭彰化地院依妨害自由之恐嚇危害安全、違反個資法等罪名，判處應執行有期徒刑3個月；另外二林鎮53歲詹姓里長，因共同犯恐嚇危害安全罪，遭判拘役10日。得易科罰金，全案可上訴。

根據起訴書，巫女的兒子去年因故輕生離世，遺書上一句「我被他們羞辱成這樣」，讓巫女認定兒子的死與林姓前女友有關，因此心生怨懟。去年11月26日下午，巫女在詹里長辦公室內，要求林女在29日上午9點到兒子靈堂前下跪懺悔，並恫稱「要花30萬元請宣傳車、記者，上新聞」、「沒有到靈前就要讓你很難看」，讓林女心生畏懼。

隔天深夜，巫女又跑到林父田中鎮開設的店鋪外、林女北斗鎮住家前撒冥紙，並在店鋪騎樓柱子上、住家周邊電線桿、圍牆、鐵絲網和交通標誌上，張貼印有「林○○等3人逼死我兒子」及其住家住址的紙張；同日也在臉書社團「我是北斗(寶斗)人」將上述畫面照片上傳張貼，貼文並指明「麻煩當天當面汙辱我孩子的那三位年輕人」等語。讓林家父女氣得報警提告。

審理法官認為，巫女遭逢喪子之痛，精神受重大打擊，一時失慮而為本案犯行，考量巫女、詹男坦承犯行，態度尚可，兼衡2人素行、犯罪動機等等；審酌巫女經歷喪子之痛，不願面對林女而未能安排調解，詹男國中肄業、擔任里長、須扶養照顧母親、孫子和罹患憂鬱症的兒子等情狀，作如上處刑。