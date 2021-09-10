「在地滯洪」的措施只要把周邊的田埂加高，包括放置石籠，不必徵收農地、不影響農民農保資格，圖為褒忠鄉有才村的示範區。（周麗蘭攝）

在地滯洪示範區的農田插有監測器。（周麗蘭攝）

8月間豪雨導致雲林縣沿海鄉鎮農田、村落淹水，但水利署在有褒忠鄉有才寮大排旁2公頃農田試辦「在地滯洪」發揮功效，水利署將擴大辦理1150公頃，配合提供農田的農民每公頃、每年補助1萬元，若有農業天然災害救助也可申報。

褒忠鄉有才村以前只要下大雨，有才寮大排宣洩不及，整個村莊就淹水，水利署去年在該村低窪區選擇2公頃農田，把田埂加高作為「在地滯洪」示範區，增加1萬公噸滯洪量，去年5月梅雨、今年8月的強降雨都發揮蓄水防災效果。

水利署長賴建信表示，傳統滯洪池則要找一塊地，徵收後開挖，但「在地滯洪」的措施只要把周邊的田埂加高，包括放置石籠，速度很快，不必徵收農地、不影響農民農保資格。

賴建信舉蓄水量209萬噸的滯洪池為例，傳統滯洪池工程費得耗資12億，土地徵收費32億多，工期3年至4年，但在地滯洪僅需工程費8000萬、工期6個月。

賴建信說，在地滯洪的農田也可分擔水量，維持農業生產環境，每公頃每年補助1萬元，平時農民想種甚麼都可以，若遇農業天然災害救助也可申報；這個概念亦獲得科技部學者支持，將在雲林縣擴大辦理，也期盼全台都能實施。

水利署將與台糖公司在雲林縣擴大在地滯洪範圍，第一期614公頃已於7月31日開工，今年年底完工，第二期536公頃，預計 111年2月底完工，第一、第二期總經費共8000萬元。

行政院長蘇貞昌10日到有才村視察在地滯洪成果，他表示，這個新的方法經費很省，也不損害務農，水患來的時候可以滯洪，行政院全力支持。