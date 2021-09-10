林虹誼與畫作《最高品質》。（張亦惠攝）

林虹誼將畫作結合日常空間、植物佈置成展廳中的一隅。（張亦惠攝）

藝術家林虹誼創作展《日常所託》明天將在嘉縣表演藝術中心開展，展出共37幅膠彩及壓克力媒材的作品。（張亦惠攝）

藝術家林虹誼創作展《日常所託》明天將在嘉縣表演藝術中心開展，展出共37幅膠彩及壓克力媒材的作品，將她日常受感動的瞬間以作品方式呈現跟大家分享，林虹誼說，是在傳遞訊息給各地而來的人，也希望是讓大家可以稍微脫離現實，沉靜下來的空間。

林虹誼的父親是知名陶藝家林文嶽，她大學就讀台北藝術大學美術系，在各式媒材中探索，最後選定膠彩作為主要創作媒材，研究所選擇成大藝術研究所，從學術面讓她用更廣的角度看藝術。

林虹誼說，膠彩對她來說是更沉靜的媒材，要完全靜下心來才會呈現出想要的樣子，近期開始用壓克力媒材，可以快速紀錄當下的感覺，另，以實際面來說，膠彩創作過程急不來要一層一層慢慢疊，一幅畫2、30層跑不掉，若順利的話2個月可完成一幅。

林虹誼十分喜歡月亮、下雨等元素，平時也喜歡讀詩，創作來源包含她在公路上看到遠山的一棵樹、下雨天等都能帶給她感動，化為創作靈感，再將這樣的感動創作出來，傳達給觀眾。

林文嶽說，女兒創作時都獨自在畫室內，所以今天也是首次完整看到女兒開展的所有畫作，他認為是「超乎想像」，畫面經營的寧靜感是很大的突破，光打下去瀰漫開來的氛圍相當不容易。

《日常所託-林虹誼創作展》展覽9月11日至10月10日於嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出，展出時間是每周四至周日10：00-17：00（12：00-13：30休館）