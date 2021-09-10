美國總統拜登與中共國家主席習近平在台灣時間上午通了電話，國民黨副祕書長黃奎博今天對此表示，美國自阿富汗撤軍後，須與中共進行更多協商，現在有點類似「911」事件後，中國大陸的重要性在美國的全球戰略地圖上升高的情況。

針對美中元首通話，白宮表示雙方進行「廣泛的戰略討論」，包括彼此利益相符領域，以及在利益、價值觀和觀點上分歧的領域，盼兩國競爭但不會陷入衝突。

中共官媒則說，雙方就雙邊關係和共同關切的議題進行「坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流」；拜登指出雙方沒有理由因為競爭而落入更大的衝突，而且美方從無意改變一個中國政策。

由於二十國集團（G20）領導人峰會將於今年10月在義大利舉行，此次拜登與習近平通話，是否有助於屆時的「拜習會」，是各界關注的焦點之一。

國民黨副祕書長黃奎博表示，即便今年初美中國安外交高層在阿拉斯加的會議並未實質討論到「拜習會」的問題，也很難相信後來美國氣候特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）訪問中國大陸時，都沒有與中共官方對口人士討論到「拜習會」的相關細節。

黃奎博指出，在這些官方互動與「拜習會」氛圍的形塑之外，美國自阿富汗撤軍以及伊朗等中東地區未來的政治圖像，都讓美國必須與中共進行更多的協商，而不是只有競爭，所以現在有點類似「九一一」事件後，中國大陸的重要性在美國的全球戰略地圖上升高的情況。

藍委李德維則認為，拜登主張的台海和平穩定、和平解決兩岸問題，意味著希望兩岸執政者不要用武力處理兩岸爭端，也不要刻意挑釁以引起更大的衝突，所以，美國會持續關切並適時回應中共的對台武力展示，國民黨也一定會反對中共相關作為，而蔡英文政府的「漸進式法理台獨」也會受到美國的關切，因為那不僅是違反中華民國憲法、改變兩岸法理現狀，而且是明顯地挑釁中共。

李德維舉例說，今年國慶的主視覺設計中文是「民主大聯盟、世界加好友」，英文是「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（2021台灣國慶日），這種暗度陳倉的台獨擦邊球無助於和平解決兩岸問題，而且跟中共軍機擾台一樣，也是一種挑釁。

李德維說，民進黨政府這樣等於在幫中共做球，因為中共一定會拿民進黨政府的「漸進式法理台獨」做為與美廣泛談判的籌碼，讓美國在「後阿富汗時代」以及「拜習會」之前，必須妥為處理民進黨政府的挑釁行為，不然美國難以得到所需要的明顯支持。