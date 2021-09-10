正如先前預期，「Amigo」楊敬敏10日正式宣告加盟新北國王，也讓這名擁有PLG得到史上第1分，以及擁有總冠軍賽大三元紀錄的好手續留PLG，楊敬敏除了訂下希望能幫新東家打出佳績目標，更自嘲，「我的脾氣比去年好很多，儘管年輕的都怕我！」

「我在新北市生活22年，很開心那裡終於有職業球隊，現在我只需要用跑的，就可以到主場新莊體育館，」楊敬敏說，「我會選擇新北國王的主因，還是因為他們對於球員的規劃徹底打動了我，目前我設定先打兩到三年，然後看狀態何時轉教練。」

楊敬敏會自嘲脾氣比去年好，原因是先前謠傳他在前東家台新夢想家跟年輕隊友相處狀況欠佳，也讓他感覺有點無奈，「我也不懂為何會那樣，身為球隊老大哥，我當然希望他們可以打好，這個圈子就是適者生存，或許我在言語上不太好溝通吧。」

畢竟新北國王也是一支相當年輕的隊伍，楊敬敏強調自己正在努力磨合，且希望能在短時間內了解他們，「他們都不敢跟我講話，畢竟差了17、18歲，真的差很多歲，但我不會說他們太嫩，而是欠缺處理球的經驗，所以我現在訓練時都跟他們打鬧。」

身為楊敬敏多年隊友的陳世念，如今擔任新北國王助理教練，他強調有了阿敏的加盟，不僅帶來他的高度企圖心，也帶來不同氛圍，「其實阿敏是玉里人，我才是道道地地的新北人，因為我都住新店，但很開心可以看到阿敏加入我們，他對自己的要求沒話說。」