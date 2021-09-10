新北幼兒園群聚案不斷延燒，嘉義市為全面防堵疫情，教育處處長林立生今天邀請全市補習班及課照中心召開防疫視訊會議，會議中擬出防疫停課新措施，教職員生有1人確診即停課14天等高規格因應。

林立生說，為防堵疫情在學生學習場域群聚感染擴散，嘉義市日前已更新公私幼兒園的新措施並拉高防疫規格，「預防性停課」再升級，若補習班及課照中心教職員生有1人確診即全班停課14天；若班內有居家隔離者全班至少停課2天；有1人收到自主健康管理單或是收到相關通知並有症狀者，則授權補教業者自行決定至少停課1天，停課期間應落實清潔消毒工作。

林立生指出，補習班及課照中心學生來自各校，防疫工作應更加嚴謹及落實，除用餐飲食外，應全程配戴口罩；進出入人員採實聯制，教職員及學生完整造冊；容留人數應符合規定（每間教室面積除以 2.25 平方公尺）；學生座位固定；落實消毒工作及每日自我健康監測；學生交通車座位採梅花座，乘車期間不交談，上車前需量測體溫及消毒並記錄且確實妥善保存。

嘉義市長黃敏惠表示，防疫工作不能鬆懈，補習班及課照中心是學生課後學習的重要場所，人員密集且容易發生傳染病群聚感染，已責成教育處防疫工作務必要做到滴水不露，課後學習絕不容有一絲破口，也感謝補教業者長時間配合，共同合作防堵疫情。