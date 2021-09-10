新冠肺炎持續延燒，何時能打到疫苗成為全球關注焦點，台灣許多人在施打完疫苗之後，紛紛在社群網站分享疫苗接種後的情況，藝人祖雄日前透露接種完AZ疫苗後，在臉書曬岀「小黃卡」，讓眼尖網友發現亮點，紛紛留言獻上祝福。

祖雄前天（8日）在臉書曬岀打完疫苗會拿到的「小黃卡」，只見上頭顯示接種的是AZ疫苗，不過他並未跟網友分享施打過程，以及接種後的狀況，反倒是搞笑表示：「你以為我是要跟你說我打疫苗了嗎？不，我是要告訴你....我快生日了」，接著話鋒一轉，立刻呼籲所有人：「希望大家趕快行動！疫苗接種率達到一定的高度，死亡率自然會降低很多，願大家身體健康」。

對此，網友紛紛留言關切：「我也是打AZ的，可能會發高燒或頭痛，多喝點水跟吃一些維他命」、「要多休息，多喝水，有發燒可以吃普拿疼」、「我超級年輕人很痛苦，心跳很快，睡一整天還是很累」、「打完疫苗後，記得多喝水，不要去健身，多休息。加油」，接著也不忘獻上祝福，祝他35歲生日快樂。

被封為「同志天菜」的祖雄，日前一改過去給人陽光靦腆的形象，在IG開放網友問答，不少十八禁問題都大方回應，不僅暗示性透露自己的「性癖好」，還隔著褲子秀出下體形狀，讓粉絲都嚇壞驚呼：「祖雄是不是壞掉了？」

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