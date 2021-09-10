現代人長期用眼過度，而眼周肌膚相較其他部位更為細薄而脆弱，一不小心就可能產生細紋，一旦眼周肌膚出現老化跡象，整體氣色就會格外顯老，克蘭詩、伊麗莎白雅頓、迪奧推出眼周保養新品，能加強滋潤眼部肌膚，提供高效且溫和的修護效果，整體呈現更加明亮有神的狀態。

▍1.克蘭詩黃金亮眼萃

克蘭詩推出全新「黃金亮眼萃」，以明星商品黃金雙激萃的成功配方為基礎進加以延伸，除繼承雙激萃核心成分「黃金薑黃」，能有效提升肌底感知力，精準抗老修護、倍增保養成效外，更添加來自法國的全新配方野生「有機高山峨參」促進ALPHA-V年輕蛋白生成，透過雙重植萃配方協同合作，活化肌膚維持年輕的五大機能，淡紋亮眼、還原眼周緊緻彈潤。

黃金亮眼萃總計含有13種植萃配方，其中有高達7種有機植物，搭配仿生物性的水乳2:1的黃金雙質地，能夠高速滲透吸收，為肌膚帶來全方位注水發光的年輕效果，包含改善眼周紋路、黑眼圈、浮腫與抗藍光等，達到緊彈、水潤、提亮、細緻與防禦。

克蘭詩明星商品「黃金雙激萃」和眼周保養新品「黃金亮眼萃」。（圖／品牌提供）

▍2.伊麗莎白雅頓玫瑰金無痕眼霜

全新「玫瑰金無痕眼霜」採用微囊化技術，A醇被包覆在層層的結晶微膠囊裡，能夠更有效地控制A醇釋放的效率，與一般A醇產品相比，滲透力提升5倍，透過緩釋科技，8小時不間斷釋放A醇，讓肌膚完整吸收並作用。

伊麗莎白雅頓玫瑰金無痕眼霜。（圖／品牌提供）

包裝上創新的按壓設計，完美提供每次使用劑量，真空壓頭確保產品的新鮮度與效果。主要成分包含微囊化A醇，臨床證實能有效淡化皺紋，細緻眼周肌膚；複合胜肽能和膠原蛋白與彈力蛋白協同作用，維持肌膚緊實；以及維他命B3複合物，不僅能有效亮白幫助淡化黑眼圈，還可改善泡泡眼；還有具保濕鎖水功能的分子釘，讓眼周肌膚彈潤明亮。

伊麗莎白雅頓玫瑰金無痕眼霜質地滑順，吸收迅速。（圖／品牌提供）

▍3.迪奧精萃再生玫瑰微導眼凝萃

今年9月，迪奧再次以蘊含豐沛微營養素的配方，以及多元花植成分，升級推出新一代「迪奧精萃再生玫瑰微導眼凝萃」，為長時間觀看電腦、手機螢幕的新常態生活，導致眼周脆弱肌膚疲憊不堪的人們，提出全新保養方案。

迪奧精萃再生玫瑰微導眼凝萃蘊含岡維拉玫瑰三大能量，打造雙倍微導修護效能，不僅承襲經典岡維拉玫瑰的「22種微營養素」，為疲憊雙眼提供營養補給，特別調和眼周輪廓專用的岡維拉「玫瑰果」能量，幫助預防眼周肌膚老化，並注入「玫瑰花液」，帶來高效修護力，全面強韌肌底。高達97%天然來源成分的夢幻配方，首次添加「旱金蓮」成分，以提升肌膚防禦力，幫助對抗因科技所引發的眼周老化傷害，堅守眼周明亮光采。