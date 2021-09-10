受到疫情影響，台灣目前進行邊境管制，導致中職新洋將進不來，10日指揮官陳時中在疫情記者會上回應，他表示，若覺得有其必要，要跟主管單位來提，疫情指揮中心才能綜合各方面意見跟情況進行判斷；中職聯盟則回應，上個月已經提出專案，就等疫情指揮中心回覆。

受到疫情影響，各隊雖都有找好新洋將人選，但卡在邊境封鎖的情況下，新洋將進不來，以中職5隊來說，目前富邦悍將僅有2名洋投，是所有球隊中最急需補足洋將戰力的球員。

之前中職已請各球團提供簽證申請資料，由聯盟來協助函送教育部體育署、CDC專案審查，通過後再至外交部申請入台簽證，盼經過特案申請讓新洋將能夠順利來台。

針對中職、職籃洋將進不來的問題，指揮中心是否會鬆綁？陳時中今天回應，「各種類型的，現在規定不能進來的，那覺得如果有其必要，就要跟主管單位來提，我們才能綜合各方面的意見跟情況才有辦法做判斷。」