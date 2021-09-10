根據《財訊》報導，去年底以來，長榮股價飆漲，也釣出不少「隱藏版資深股東」，向法院聲請股票遺失。依台北地方法院公告顯示，原來少見聲請長榮股票掛失的案例，但自去年11月以來，已有逾百件聲請長榮證券遺失的「公告催示」案件，且多以零股為主，最少1筆77股。此外，聲請案件高峰明顯集中於今年6、7月間，與長榮股價走勢呈現高度關聯性。

30年前台股的交易仍是實體股票交割，參與除權後，股東會收到記載股數的「一張」股票。尤其是早年台股上市公司以配發股票為主流，許多資深投資人多少有一些紙本零股，但若沒有好好保管，時日一久，遺失也只是剛好而已。

《財訊》報導指出，長榮股價長年來多在十幾元浮沉，直至去年底股價突然飛漲，甚至一度突破200元，不難想像老股東因此去翻箱倒櫃想找出手上的長榮股票。沒找到股票的人，就只能掛失，從警局報案、聲請法院公告催示、登報到除權判決，再到補發股票，沒有半年以上時間，大概難以完成。但一旦走完股票掛失程序，3位數的股價換算下來，也不無小補。