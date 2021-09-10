47歲大陸演員吳京因《戰狼》系列電影，人氣與事業都創下高峰，2019年還被富比世列為大陸100位名人榜中的榜首。最近由他自導自演的電影《我和我的父輩》將上映，網上流傳他拍片時墜馬的驚悚影片，可見他本來與一群士兵騎著馬通過小山坡，結果馬兒突然腳軟，讓吳京當場摔落，還翻了180度，幸好送醫檢查後無大礙，未傷及頸椎。

吳京於2015、2017年時分別推出了執導電影《戰狼》及《戰狼2》，其中續集《戰狼2》創下票房口碑的雙勝利，不僅打敗了周星馳的《美人魚》紀錄，最後在上映的95天中累計票房約56.81億人民幣（約243億台幣），成為大陸影史上目前票房紀錄的冠軍，吳京也因此名利雙收。

吳京從馬上摔下後翻轉180度又站起。（圖／取自新浪娛樂）

由於《戰狼2》中宣揚「渾然天成的正氣」，讓吳京被視為楷模、民族英雄，今年6月吳京與章子怡、徐崢、沈騰聯合導演兼主演大陸共產黨成立百年的獻禮片《我和我的父輩》開拍，當中吳京執導的段落講述抗日戰爭時期冀中騎兵團英勇抗敵的故事，吳京則飾演騎兵團戰士之一，今(10日)流出一段他拍片時墜馬畫面，引來網友熱議。

片中可見吳京在一場騎馬奔馳戲中突然墜馬，他第一時間肩膀著地側翻後頭卡在中間無法翻身，後來他及時伸腳翻轉才脫身，接著警告工作人員不可以將這段影片外流，「尤其不能告訴我老婆！」直到完成當天工作後才到醫院檢查傷勢，網友回應：「他自摔下來，沒啥大問題，如果他摔下來，那隻馬又失控往前踩了他一脚，那才真的是出大問題」、「這才是真爺們」、「有趣敬業愛老婆」、「他好像全身都摔過」。