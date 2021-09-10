每年9月第3個周末為全國古蹟日，新北市文化局今年以「新北奇蹟‧科技走讀」為主軸，響應規劃各式線上體驗活動，分為「綜覽新北」、「微觀新北」、「藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題，首創3D環景虛擬實境小旅行，帶領民眾一起穿越古今，活動官網11日正式上線。

文化局長龔雅雯表示，往年古蹟日多著重實體導覽活動，今年嘗試以數位地圖搭配3D環景方式進行深度文資紀實，全新規劃新北6條虛擬實境小旅行路線，精選代表景點搭配文字解說及影音資源，平時交通不易抵達的景點，民眾宅家也能身歷其境。

龔雅雯說，為因應疫情，9月11、12日同步推出臉書有獎徵答活動，6條路線設計6道題目，只要至活動官網截圖任一路線360度全景影像中的答案，上傳至文化局臉書活動貼文，就有機會得到古蹟日限定小贈品。

文化局表示，板橋林家花園雖配合防疫政策9日至15日暫停開放，但藉由歷時一年的數位復刻3D點雲建模影片可虛擬實境遊園，無須入園也能在線鑑賞來青閣、觀稼樓、定靜堂、方鑑齋、汲古書屋等建築細節，也可以透過《古城走走－線上走讀》主題網站獲得3條走讀板橋路徑情報。

「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」則聚焦馬崗漁村，集結VR環景、空拍集錦、聲景創作計畫，建構海女與石砌屋文化的在地人文記憶，11日於線上展出，17日將於國立臺灣藝術大學教學發展中心Youtube直播聲景計畫創作理念。