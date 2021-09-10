睽違2年，日劇史上最強女醫回來了！《派遣女醫X》第7季將在10月播出，飾演女主角大門未知子的米倉涼子，除了預告這次內容全面升級，更向所有劇迷喊話「我是不會失敗的」，她也透露「失敗反而是現實日常生活的一部分」，遇到挫折會馬上找人討論解決之道。

《派遣女醫X》系列推出滿10週年，米倉涼子7度飾演大門未知子，劇中總是在關鍵時刻喊出「我是不會失敗的」的米倉涼子接受台灣媒體訪問，她表示「常常被問有什麼事情是絕不會失敗的，我還真的想不出來」，但如果是挫折的話，米倉涼子則強調「比起大挫折，平時經歷很多小挫折」，會馬上與人討論或是詢問來想出解決方式。

至於大門未知子，米倉涼子說「就國民性來說，大門未知子是一個很不日本的人，無論是判斷力、發言力、行動力」，認為這個角色在做決定的時候很有氣勢，加上有不認輸的堅強力量以及不動搖的信念，但同時也是吐槽點很多，「明明就薪水很低，但卻可以穿很多高級名牌，也會為了一個鯛魚燒開心很久。」形容大門未知子就是那種帥氣又可愛的魅力的角色，當然不加入團體、獨來獨往也是相當有個性。

米倉涼子曾數度造訪台灣，她回憶「台灣我只有去過2、3次，大家都很親切，每次去都有很多美好的回憶」，笑說：「台灣有很多認識我的人，不管是在機場還是去一般的店家，我就是一個外國觀光客，但卻會被叫未知子，真的感受到有很多人看過這部作品，覺得相當感謝大家。」還表示以前不知道台灣鳳梨連鳳梨心都可以吃，她說：「今年只要看到台灣鳳梨就狂買！每天早上都很期待吃到它！」

《派遣女醫X》第7季不只米倉涼子，豪華班底內田有紀、岸部一德、西田敏行、遠藤憲一、勝村政信、鈴木浩介也全數回歸，本季將對上最強敵人野村萬齋。將在10月於WAKUWAKU JAPAN同期跟播，friDay影音將會全網獨播，緯來日本台目前也已規畫安排於今年內開播。