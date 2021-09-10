台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

台北市3至9日累計本土確診個案有3例，其中2例感染源不明，市長柯文哲10日憂心忡忡表示，純粹只從數字看起來，到底是台北沒事，或這是暴風雨前的寧靜，現在還不曉得，這1、2天需繃緊神經密切觀察。

全台今新增2例本土確診個案，新北市與台北是各1例，柯文哲今午主持防疫記者會時，面對疫情直呼「看起來最近又要每天開記者會」，表達最近疫情緊張程度。

柯文哲表示，北市過去7天有3例本土確診個案，其中2例是不明感染源，若純粹只從數字看起來，「到底是台北還沒事，或這是暴風雨前的寧靜」，現在還不曉得，北市府這1、2天需繃緊神經密切觀察。

他指出，7家公費PCR篩檢醫院昨篩檢1797人，沒有陽性個案，也由於新北市疫情出現社區感染，畢竟雙北市是首都生活圈，兩邊上班、上課人數每天交流，短短3天居家隔離人數從最低150人增加到852人，醫療系統又開始緊繃。