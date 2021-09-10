腸道的功能不僅是消化人們吃進去的食物而已，其中佈滿上百萬的神經元，堪稱人類的第二個大腦。但位在人體深處的腸道，如果沒有透過精密儀器審視，不容易發現病變異狀，若待不舒服症狀出現，往往已經疾病上身。對此，觀察每天的排便狀態，可以說是發現腸道異狀的關鍵重點。而醫學上的確有臨床分類，協助醫師判定腸道狀態。

布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）是一種為了醫學需求而設計的分類法，它將人類的大便分為七類，其立基點是因為大便的形狀和其待在大腸內的時間有關，所以可以用它來判斷食物經過大腸所需的時間。

第一型：一顆顆硬球；

第二型：香腸狀，但表面凹凸；

第三型：香腸狀，但表面有裂痕；

第四型：像香腸或蛇一樣，且表面很光滑；

第五型：斷邊光滑的柔軟塊狀；

第六型：粗邊蓬鬆塊，糊狀大便；

第七型：水狀，無固體塊的完全液體。

以分類來看，第一型和第二型顯示便秘；第三型和第四型是理想的便形，尤以第四型最佳；第五至第七型則可能腹瀉。

除了形狀之外，營養師杯蓋粉專也解釋，糞便的顏色也該列入觀察。

(圖/取自營養師杯蓋粉絲頁)

1.褐色大便:正常的大便色；

2.黑色大便:可能是上消化道有出血；

3.紅色大便:大便中潛血，可能是痔瘡或是大腸疾病引起；

4.綠色大便:可能是腸道發炎或是細菌感染，造成消化不良；

5.黃色大便:可能是因為胰臟或是膽道疾病引起油脂吸收不良；﻿

6.白色大便:有肝、膽、胰臟 功能異常的人可能會有白色大便出現；

7.紫色大便:吃了像紫色火龍果的有色食物。﻿

如果發現排便異狀，又伴隨身體不適，最好就醫檢查，日常也要注意照顧腸道健康，才能擁有順暢人生！