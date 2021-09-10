在政治不穩定因素消除，以及日企獲利前景看俏下，10日日股大漲。日經指數收30,381.84點，漲373.65點或1.25%，並創6個月新高。過去10個交易日中有9天都是收紅的日經，周線漲4.3%。東證指數收2,091.65點，漲26.72點或1.29%，同時又創下自1990年以來最高紀錄。

NLI調研機構認為，市場目前就押寶呼聲最高的河野太郎，將會贏得自民黨黨魁寶座，因為河野年輕可望帶來新氣息。

此外，在日本新冠疫苗覆蓋率將迎頭趕上歐美大國的同時，日企也看好產業前景。

金融族群表現優異，SBI控股宣布將買下新生銀行多數股權，藉由這項非合意併購案，SBI可左右新生銀行未來經營方針。10日，SBI收漲7.6%，而新生銀行則是買單蜂擁一度暫停交易，最後如預料般收在漲停板，股價飆升近21%。

衛采跌8.7%，因與美國Biogen共同開發的阿茲罕默症治療藥物，上市時間可能比原先預估要來得晚。

尼普洛跌7.8%，這家醫療設備商宣布將釋出300億日圓，約2.7億美元的可轉債，預計會稀釋股本13%，市場認為未來獲利可能也會受到影響。