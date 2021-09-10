國際原物料大漲，外埔國際慢速壘球運動園區工程面臨斷炊，市議員吳敏濟前往會勘。（陳淑娥攝）

國際原物料大漲，外埔國際慢速壘球運動園區工程面臨斷炊，僅完成主體工程，內外照明燈具不足、缺空調、地板等設備。市議員吳敏濟表示，他在議會提案爭取補足資金缺口，市長盧秀燕同意追加6000萬元已送臨時會審查，工程預計明年中完工啟用。

台中市府2018年申報體育署申請經費2億5000萬元，興建外埔國際慢速壘球運動園區，獲核准2億元，體育署補助6成1億2000萬元，其餘8000萬元由市府編列。

吳敏濟指出，由於近二年各項大宗營造材料大漲，原發包金額只能完成硬體工程，看台下方休息室、訓練室、媒體工作室等空間沒有空調、照明，連地板都無法鋪設。

吳敏濟提到，市長盧秀燕8月31日回答他總質詢時指出，這二年營造費用大漲，導致工程進度受影響，資金不足的部分本希望依原來的出資比例爭取體育署補助，可是中央也正為此所苦並未同意。

吳敏濟說，這二年來他多次與市長盧秀燕討論外埔國際慢壘場的進度，不希望工程受到耽擱，市府決定追加6000萬元，追加預算案已送臨時會待審。

運動局長李昱叡10日現場勘查時說明，工程自去年6月底開工，目前進度已超過80％，追加的6000萬元將用來完成主球場照明工程、機電工程、場館內裝修、汽車停車場工程、外牆字體裝修工程、智慧建築工程等。

大甲慢速壘球委員會主委白武智表示，該協會承辦永信盃慢壘賽已進入第8 屆，每屆都有120支以上的球隊參加，原本擔心大甲壘球場土地被原地主收回，後沒有場地打球，外埔國際壘球場是及時雨，希望明年擴大舉辦200支球隊的大規模比賽。

吳敏濟表示，球場啟用後不管是委外經營或由市府自己管理，他已向運動局爭取應訂定場館公益使用時間，讓甲安埔慢壘團體免租金使用場地。另外，汽車停車場原並未列在一期工程內，但是一座國際標準場地沒有停車場怎麼行，趁本次追加預算將一併完成。