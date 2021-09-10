全球第三大航商、擁有570艘貨櫃輪的法國達飛海運（CMA CGM）周四（9 日）在官網宣布，為維持與客戶長期關係，即日起至明年 2 月止，所有即期貨櫃運價凍漲。達飛為去年以來海運報價飆漲後，開凍漲第一槍的航商，此舉是否掀起海運市場骨牌效應，衝擊國內航商長榮，甚至影響未來運價漲勢，仍有待觀察。

達飛在聲明中表示，雖然預期未來幾個月運價仍會持續上漲，但為維持與客戶長期關係，集團旗下所有子公司運費將暫停漲價，自9月9日至明年2月不漲即期運價，但10月附加費仍收2000美元，且來回程都收。

貨攬業者指出，達飛凍漲現貨運費，但不包含附加費用，實際上運價最終仍取決於市場供需。目前達飛艙位全滿無任何調度的可能，因此若調漲附加費也沒有必要，而其他航商也尚未跟進。

達飛海運與中遠海控、長榮海運都是海洋聯盟的成員。國際航運市場分析機構Alphaliner調查資料顯示，海洋聯盟是北美航線最大宗業者，三家公司市占高達37.8%，雖然聯盟成員共用船隻，不過價格和運量各自分開制定。