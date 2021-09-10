北市消防局已做好各項颱風防救災整備工作。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局已做好各項颱風防救災整備工作。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

今年第14號颱風璨樹持續往西北接近台灣東南方近海，中央氣象局即將於10日下午發布陸上颱風警報，預估12日白天是颱風影響北市最顯著的時段，北市消防局指出，由於路徑接近陸地，北市將有非常明顯的風雨，且璨樹颱風是2018年瑪莉亞颱風後，再次非常接近北台灣陸地的強烈颱風，消防局目前已完成防救災整備，並呼籲民眾嚴加防範，進行各項防颱整備及應變工作，風雨顯著期間並盡量避免外出，以免受傷。

消防局指出，民眾若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」，另外加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

為因應颱風來襲，消防局特別呼籲民眾應注意居家環境，如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭；如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難；家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品，所有門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護；工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

消防局表示，民眾可洽各地區公所領取沙包，若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。