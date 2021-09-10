鋁價飆到13年新高紀錄，法人對於產業未來走向卻出現分歧，部分機構認為，鋁價還會進一步走揚，另外一些機構則是開始示警，稱鋁價高峰已經到來，恐有崩盤之虞。

鋁價持續走高，高盛和花旗也紛紛上調對鋁價的預估。花旗認為，未來3個月，鋁價可能升到2900美元/噸，6-12個月可能升至3100美元/噸，因鋁價將從週期性牛市過渡至結構性牛市。高盛則認為，全球供應鏈可能惡化，可望帶動鋁價格上漲，將未來12個月鋁價目標上調至3200美元/噸。

國際大宗商品貿易公司托克集團(Trafigura Group)首席經濟學家也指出，由於需求旺盛及生產缺口加深，鋁價將持續創下歷史新高。

有人叫好，但也有人看衰，中國有色金屬工業協會認為，電解鋁供應並未明顯短缺，而且全行業也在盡力維持供應，加上電解鋁生產成本漲幅明顯不如價格增幅，因此，屢創新高的鋁價恐無法持續下去。況且鋁價高漲已讓下游鋁加工業者苦不堪言，一旦不堪負荷，甚至抑制到終端消費，從而出現替代材料，則會動搖鋁價格上漲基礎，導致價格短時間快速回檔，形成系統性風險。

中國有色金屬工業協會還指出，全球史無前例的貨幣寬鬆政策，是此次大宗商品價格飆漲的主要推手，一旦資金退潮，商品價格也會面臨巨大的系統性風險。

美國諮詢公司Harbor Intelligence總經理Jorge Vazquez也認同中國有色金屬工業協會觀點，他表示，鋁的需求已經過了週期性高峰。中國大陸對於鋁的結構性需求勢頭，正逐漸在減弱，經濟衰退或金融危機的風險越來越大，鋁價恐將有迅速崩盤風險。