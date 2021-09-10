新北市鶯歌區行政路今下午1時許傳出兇殺案，62歲陳姓男子與林姓前妻發生財務糾紛，雙方一言不合，陳男持水果刀狂捅前妻數刀，等到林女倒臥血灘後，自動聯繫律師向警方自首，林女送醫不治，目前陳男仍在偵訊當中。
警方表示，陳男本身患有憂鬱、躁鬱症，獨自居住在林女所有的住宅內，陳男聲稱與前妻有財務分配問題，今早9時許約同對方到住家談判，但雙方談判不攏，氣憤下持水果刀捅向對方，並自行通知律師到場，但員警到場時林女已無呼吸心跳。
警方表示，目前陳男仍在訊問中，事後將依殺人罪嫌移送新北地檢署，詳情仍待調查。
新北市鶯歌區行政路今下午1時許傳出兇殺案，62歲陳姓男子與林姓前妻發生財務糾紛，雙方一言不合，陳男持水果刀狂捅前妻數刀，等到林女倒臥血灘後，自動聯繫律師向警方自首，林女送醫不治，目前陳男仍在偵訊當中。
警方表示，陳男本身患有憂鬱、躁鬱症，獨自居住在林女所有的住宅內，陳男聲稱與前妻有財務分配問題，今早9時許約同對方到住家談判，但雙方談判不攏，氣憤下持水果刀捅向對方，並自行通知律師到場，但員警到場時林女已無呼吸心跳。
警方表示，目前陳男仍在訊問中，事後將依殺人罪嫌移送新北地檢署，詳情仍待調查。
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