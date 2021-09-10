王俐人的私廚餐廳在5月份疫情爆發後，全數訂單都取消，業績也＋0。（年代提供）

年代MUCH《聽媽媽的話》邀請斜槓餐飲的明星老闆王俐人、唐從聖和台語歌手唐儷等3位在節目中分享疫情下的餐飲經營之道。唐從聖則分享起初踏入餐飲業，因門市內未落實食材管理，曾抓到店長賣臭酸的雞排，遭到客人投訴，加上帳目不清，讓他毅然決然拆夥重新出發。

明星副業百百種，最常見的就是投資餐飲，可以藉由明星光環加持，讓店鋪的知名度營在起跑點。唐從聖起初因好友找他投資開雞排店，因為對方是廚師，具備餐飲經營經驗讓他很放心，所以入股後就不太管細事，只執行被交辦的任務。

但後來發現這位股東兼店長，在門市管理方面大有問題，發現有多筆款項遭東挪西用、帳目不清的狀況，且在大量進貨後未能留意食品保鮮問題，甚至曾把已過期臭酸的雞排賣給客人，不但慘遭客訴，網路的評價星等也一直往下掉。

唐從聖溝通之後，因理念不和決議拆夥，便在舊店址重啟爐灶，創立全新的雞排品牌，如今生意經營得有聲有色。唐從聖自信說：「可以的話想多當老闆，我已經當出興趣了！」雖然新品牌店一開幕就遇到今年疫情，接不到大訂單，但多虧散客積少成多，門市業績在疫情中逆成長3到6成，滿腦子生意經的他，在疫情尚未清零之前，繼續找尋新店面擴點。

而女星王俐人可就不那麼順利，在去年砸下260萬創業私廚餐廳，為追求隱密的用餐空間，餐廳皆採預約制，一天只開放一桌用餐。在創業2年期間，面臨疫情一波波衝擊，王俐人苦笑著說：「5月分疫情爆發，就讓原本排滿的預約表全部取消，但錢仍是得一直付出去。」

王俐人透露，疫情前月營業額20萬元，已算是剛好打平開銷，如今已3個多月完全沒收入，光每月人事、租金就一直在空燒。在禁止內用期間，王俐人也曾轉型推出外帶餐盒，但她堅持使用高檔食材入菜，最低毛利抓緊預算，一個餐盒訂價200元還被嫌太昂貴，在疫情尚未平息前，只好再從電商、宅經濟思考求生。以上內容將於12日晚9點在年代MUCH台播出。