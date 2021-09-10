女星嚴立婷2010年嫁給職籃球星張智峰，婚後求子歷經重重困難，終於擁有了一雙兒女，她當媽後力求親力親為陪伴孩子長大，生活幸福快樂。最近嚴立婷在節目回首往日情史，透露曾穩定交往某任男友，有結婚的打算，不料卻因男方有一次忘記關藍芽耳機，讓她得知對方不娶自己的真實原因，忍不住當場淚崩，戀情最終告吹。

嚴立婷在《今晚開讚吧》，聊到親身經歷過的魯莽事件，透露曾有一任男友，交往大概3年，覺得頗穩定，但她某次打電話給男方，對方正在開車，所以用藍芽耳機說話，她在電話中聽見男友有載人，跟坐副駕駛座的人正聊天著，本想先不打擾掛電話，但結束之前聽到男友跟對方講到她的綽號「小婷」，讓她因此停下動作，沒放下話筒。

對方對男友提問：「會不會想娶她？」，當下嚴立婷心中是有期待的，有些興奮想知道男友的回應，男方坦言有思考這個問題，但卻說：「我覺得我不會」，讓嚴立婷整個愣住。

她想知道理由，就繼續聽下去，男友也真的吐露原因：「我覺得她太Man了」，嚴立婷聽了當場哭出來，男友因此聽到一點啜泣聲，才知道她還在線上，嚴立婷保持冷靜問男友到家的時間，但男方卻很慌張在確認她打電話過來的時間，嚴立婷也不打算隱藏，說了5分鐘前打的，承認對話她全都有聽到，幾個月後，兩人走不下去，分手收場。