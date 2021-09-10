振興五倍券預算共編列近1207億元，光是行政成本就編列了近21億元，行政成本佔比約1.73％。國民黨立委吳怡玎估算，若行政院不發券，改發現金，實際只要花不到1.26億的行政成本，兩者相差了約19.6億。

吳怡玎指出，上次紓困4.0直接發一萬現金的「孩童家庭防疫補貼」，行政費用比例僅佔約0.05％，平均行政費用每人才約5.35元，家長甚至可以透過提款機直接提領現金。若以這次發現金的行政成本與五倍券相比，每人5.35的行政費用乘以2347萬人，等於發現金只要花不到1.26億的行政成本，兩者相差了約19.6億。

吳怡玎質疑，五倍券高得離譜的行政成本，到底肥了誰？另外，這次紓困5.0中，振興的項目一共1276億元，就佔了整個紓困預算近八成（79.73％）；可是面對Delta變種病毒入侵，應該增加的疫情防治經費編列189億元，只有佔11.82％，各行業亟需的紓困補助金額僅剩135億元，佔比不到一成，僅8.45％。

吳怡玎認為，目前在疫苗仍然不足的情況下，政府應該要先做好防治工作及紓困之補貼，等疫苗施打普及或疫情相對穩定時，才是加強振興的好時機。