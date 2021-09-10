根據白宮新聞稿表示，美國總統拜登9日和中國大陸國家主席習近平通了90分鐘的電話，避免讓世上兩大經濟體從競爭轉向衝突的必要性。國際事務專家賴岳謙（10）日指出，拜登今天談話，「對抗」拿掉了，「競爭」定義改變了，對民進黨影響很大，對國民黨影響也很大。唐湘龍也認為，拜登的對中政策可能已經出現修訂版，是美國轉彎沒打方向燈。

國際事務專家賴岳謙今（10）日在Yahoo TV 政論節目《風向龍鳳配》指出，這次的通話很重要，因為美國拜登剛上任的時候，他的團隊對於中國大陸採取「三合一」的戰略，包括「對抗、競爭、合作」，「對抗」是系統性的對抗，包括對中國大陸的政治制度、意識形態。

第二是「競爭」，但李顯龍認為，美國的競爭是有前提的，「只準我贏你輸」的競爭，美國如何保持不能敗？就是不斷修改規則，修改到美國必須贏。

第三是「合作」，美國是「要你跟我合作，你就必須合作；你要我跟你合作，免談！」

賴岳謙認為，這種三合一戰略，是霸權的表現。而拜登今天談話，「對抗」拿掉了，「競爭」定義改變了，在不衝突的情況下競爭。這對民進黨影響很大，對國民黨影響也很大。

前立委雷倩認為，拜登面臨阿富汗撤軍被攻擊，使拜登要縮小戰線，至少要挑一個可以贏的地方，也就是「氣候變遷」。但不能凡事都由美國挑戰場，因此如果拜登沒有弄好與中國大陸的關係，則其他議題無法單獨處理。

前立委郭正亮分析，白宮新聞稿用語只有「分歧」，提到競爭是要「管理競爭」，而且兩國要負起責任，避免讓競爭變成衝突，這種用語都是空前的。當然根據USToday民調，拜登已經跌到41％，而且還再往下跌。國會的軍事情報委員會已經開始調查究責，這對拜登是很傷的，拜登需要很大的議題可以轉移全國聚焦。

郭正亮進一步指出，拜登在國際聯合上遇到一些挫折，譬如法國、德國、新加坡、菲律賓不願意站隊，搞半天只有日本、臺灣、印度、澳洲站隊，要怎麼搞呢？因此，挑戰中國大陸三個底線，包括社會主義體制、和平發展崛起、主權領土，恐怕很難著力。

另外，郭正亮強調，美國更嚴峻的是通膨、沒辦法繼續印鈔，以及對中國大陸關稅高達19.3%的議題也必須處理，也是最快可以處理的議題，不然沒辦法在明年期中選舉立刻讓美國中下階層感受到經濟變好。

陳鳳馨問道，中美之間通電話，是否代表中美關係戲劇性轉折？唐湘龍認為，至少代表拜登上任初期最壞的階段已經過了，安理會都可以拉俄羅斯投棄權票，這當然是遞出橄欖枝，代表中國大陸沒有扯美國後腿。

唐湘龍強調，如果從新華社的版本，拜登回應了中國大陸三條底線，包括美國沒有要挑戰或是改變「一個中國政策」。唐認為，臺灣必須要記得這一點。

唐湘龍解讀，今天的通話，可以清楚感覺到拜登的對中政策可能已經出現修訂版，且對於美國轉彎沒打方向燈，有一些國家會覺得幸好沒跟在後面，另外有些國家可能覺得尷尬，包括日本、印度。