江啟臣（左二）今天下午由藍營議員鄭光宏（左一）、傅大偉（右一）及多位黨員陪同到各廟宇參訪。（張亦惠攝）

國民黨黨主席將在25日改選，最後衝刺階段現任黨主席江啟臣10日到嘉義縣、市尋求黨員支持，上午在嘉縣大林與黨員們座談，下午則走訪嘉義市玉皇宮、地藏庵、城隍廟等廟宇參訪。江啟臣強調，自己是4位候選人中最熟悉黨務工作的人，現在國民黨從谷底走出來，所有工作要無縫接軌繼續下去。

江啟臣今天下午由藍營議員鄭光宏、傅大偉及多位黨員陪同到各廟宇參訪，下午4點在鈺通飯店與黨員們座談。江啟臣說，自己當了17個月主席，對黨務工作越來越熟悉也越來越上手，團隊也更能掌握黨務工作推動的方向跟步驟，會排除萬難追求連任，讓相關工作無縫接軌。

江啟臣說，接下來的公投、選舉佈局等都在規畫當中，自己是4位候選人中最了解黨的處境、黨的需要、下一階段黨的任務跟要達成目標的人，也跟大家承諾沒有達成目標就辭職下台。

江啟臣表示，國民黨正從谷底走出來，現在正在上坡當中，不進則退，也希望國民黨世代傳承工作可以繼續下去，接下來要盡快整合黨的力量，讓年底兩項公投過關，以及2022地方選舉勝選，為2024奠定基礎。