僑泰高中體育課引進射箭課程，校園颳起了一陣射箭旋風。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

來點不一樣的體育課，僑泰高中添購射箭設備，將射箭課程引入校園，開學至今反應熱烈，體育課時學生們專注投入練習，就連在旁觀看的老師也直呼新奇，校園颳起了一陣射箭旋風。

孔子說「君子無所爭，必也射乎，揖躟而升，下而飲，其爭也君子。」所以射箭也是一種修身養性培養君子風度的方法；僑泰高中趁著東京奧運，中華奧運射箭隊優異表現所帶來的射箭風潮，趁勢引進射箭課程，除讓學生在疫情中不用外出也可在校體驗多元化的運動，增強體魄，健全身心發展外，也培養學生揖躟而升的君子風度。

僑泰高中指出，學校原本就擁有游泳、羽球、保齡球、高爾夫、飛鏢等多元的體育課程，此次因疫情影響，許多合作的運動場館尚未開放，學校馬上添購攜帶型射箭組，不但方便組裝，也兼顧安全與場地使用彈性。

廖英綺同學表示，射箭真的很有趣，之前看東奧選手射箭時一派輕鬆，實際拉弓射箭後才知道並不簡單，原來每一分背後都是專注度和抗壓性的展現。陳宏睿同學則說，第一次射箭覺得很新奇，但即使只是5公尺的距離，前兩次都射到靶外，修正後才勉強上靶，感覺射箭是一門蘊含深厚技術的運動。

校長温順德指出，校內設有棒球、籃球、排球、直排輪、保齡球、舞獅等校隊，讓學生有多元發展的機會，希望孩子們都能適性揚才，成就自己的一片天空。期盼射箭帶來的訓練，能增加學生的穩定度及專注度，從體育擴及生活，健全身心靈發展。