44歲黃姓男子被揭穿已婚身分，被45歲林姓前女友分手，今天（10）日上午11時，黃男闖入林女新莊區榮華路住處尋求復合，爭執中黃男竟潑灑汽油點火，「碰！」巨響後，2人瞬間被火紋身，大量玻璃、甚至女性內衣全都噴飛，並波及到住戶車輛。火勢造成兩人面積80％以上燒燙傷，警方表示，全案將朝公共危險、傷害罪嫌偵辦。

據了解，2人為分手情侶關係，林女從事文創業與前夫育有1子，居住在新莊榮華路某社區，黃男已婚，擔任外送員。黃男因有婚姻關係，被林女得知後憤而分手，但黃男不甘分手，經常去騷擾林女，日前黃男還曾跑到林女住處，揚言對林女與孩子不利，嚇得林女日前報警尋求協助，後續申請保護令。

今天（10）日中午11時許，黃男騎著機車，拿著複製的門禁磁扣、提著汽油跑進林姓前女友住處尋求復合，黃男遭到林女再度拒絕，竟在屋內潑灑汽油點火引發火勢，2人瞬間被火紋身，由於屋內瞬間溫度提升，導致玻璃瞬間爆裂。

劣男瞞騙已婚身分被分手 闖前女友家縱火釀2重傷（翻攝照片／戴上容新北傳真）

附近居戶表示，在「碰！」的一聲巨響後，大量玻璃碎片、窗簾、甚至貼身衣物，胸罩等，全都噴飛並波及到旁邊巷弄住戶的車輛。新北市消防局獲報派員趕到現場，架水線上樓破門灌救，發現火勢已被屋內灑水系統撲滅。

正當救護人員準備包紮2人，黃男不明原因從4樓跳下，墜落到3樓平台，意識陷入模糊，林女則是意識清醒，消防人員初步評估2人都有80％二度燒燙傷，緊急將2人分送林口長庚與亞東醫院救治，消防人員研判，現場燃燒沙發等雜物，燃燒面積約2坪。

新莊警方表示，林女有全身燒燙傷傷勢，其中，臉部二度燒燙傷佔5％-6％；雙下支2-3度燒燙傷36％；雙手臂2-3度燒燙傷18％，黃男目前仍有生命危險，後續待2人傷勢恢復穩定後，才能製作筆錄，全案也將朝傷害、公共危險罪嫌偵辦。