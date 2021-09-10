北市松山區某國中出現1確診個案，原先該班停課14天，全校今預防性停課一天。但考量確診學生參與足球隊，同學皆在不同班級，北市副市長黃珊珊今於防疫記者會宣布，松山區某國中全校預防性停課五天。

松山區某國中今預防性停課一天，進行清消，下午採檢隊進駐進行採檢。黃說，家長、老師、學生皆可以採檢，學生採檢完才換老師，居家隔離者會在防疫旅館採檢，不會移動到學校採檢。

台北市疫情記者會，副市長黃珊珊說明松山區某國中確診案。（摘自柯文哲YT）

黃珊珊指出，今天發現該生所參與的足球隊，有十幾位同學在不同班級，因此今天開始變成五天的預防性停課。

對於多所鄰近學校提醒學生可能停課，黃珊珊說，可能是學校他們自己緊張，教育局並沒有通報，家長若有疑慮可以請防疫假。

至於松山區鄰近補習班的課程，北市教育局長曾燦金也說，在松山區國中附近，有對18家補習班柔性勸導，希望他們改為線上課程，不要實施實體課程，受影響的約600人，確實有電話聯絡要求補習班配合。

副市長蔡炳坤說明，開學時大概2000多位請假，比例為0.85％，昨天來到3252位，佔1％，今天增加到4339位，比例1.34％，疫情發展確實影響學生請假狀況，他強調校園防疫工作很嚴謹，任何狀況皆即時處理，會用最好的方式確保師生健康。