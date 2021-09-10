《粉紅雲》2017年的創作劇本卻意外預言如今的世界疫情。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布「國際視窗」歐美片單，集結坎城影展、日舞影展等國際影展多部新片。最受矚目的莫過於《第六感追緝令》名導保羅范赫文新作《聖慾》（Benedetta），片中比利時甜心薇吉妮愛菲亞和新銳女星黛芙妮佩塔基亞上演多場「超尺度」激情戲碼，赤裸挑戰修道院裡的女女情慾與教會的腐敗，甚至有拿木頭製的聖母瑪莉亞自慰場面，入圍2021坎城競賽片單元，首映獲現場觀眾起立鼓掌5分鐘之久，該片亞洲首映就在雄影，影展期間僅實體放映1場。

還有巴西新銳導演尤莉捷巴斯自編自導的《粉紅雲》（The Pink Cloud）描述粉紅毒霧籠罩全球，10秒之內必死無疑，人們為保命選擇居家隔離，但長久的孤寂，也讓心裡的容忍度也漸漸到達了極限。腳本於2017年完成、2019年完成拍攝，看似奇幻的設定，卻神奇地對應現今的疫情世界，更神準捕捉到長期隔離下，人與人之間身心連結的形變和質變，令全球影迷既感莞爾卻又細思極恐，在爛番茄影評網站上狂獲百分百完全好評。

《破碎的琴鍵》（Broken Keys） 取材自真實處境，控制敘利亞的伊斯蘭極端組織對於違反戒律的人民處以極刑，也禁止一切音樂和娛樂，年輕鋼琴家夢想加入維也納的交響樂團，卻受困於極端軍隊佔領的敘利亞戰火之中，為找尋修琴的零件，涉險潛入一級戰區。導演以深刻寫實的敘事手法，令人如置戰地身歷其境，並邀得《英倫情人》奧斯卡配樂大師蓋布瑞雅德操刀至關重要的音樂元素，精準傳遞片中的無盡哀愁與一線生機，代表黎巴嫩角逐2021奧斯卡最佳國際影片。

《驕傲粉天鵝》（Swan Song）、《酷愛自修室》（Dating Amber）則各自描繪不同年齡層的同志世界。《驕傲粉天鵝》由德國傳奇演員烏多基爾主演，精湛詮釋作風大膽、妖嬌美麗的同志美髮師，老美髮師退休後住進療養院，某天遇上意外訪客，為老顧客生命中最後一段旅程再做一次頭髮造型，在苦樂參半的旅程中，老美髮師重新找回昔日榮光，閃亮亮再次站上人生舞台。《酷愛自修室》中學生艾迪對自己的同志慾望感到自卑，直到認識了個性直率的女同志安柏，2人高調假扮校園情侶，期望安然度過中學生活，卻在2人關係的微妙轉變下萌生變數。片中嘗試拍出青春時期既迷惘又苦澀的自我探索過程，獻給每個亟欲逃離當下時空，啟程找尋真正歸屬的LGBTQ們，在爛番茄網站上獲得94分的絕佳評價。

《親情出走》（Here We Are） 則由曾獲柏林影展獎項肯定的以色列導演尼爾伯格曼執導，細膩呈現父親對自閉症兒子的無私付出與自私佔有，是以父子之情為核心，橫跨特殊教育與長照議題的另類公路電影，功力可比日本親情電影巨匠是枝裕和。兩位主角精湛的演技，令坎城的專業影評們無不動容。《藏愛的畫像》（Helene）則將芬蘭知名女畫家海倫謝爾夫貝克的傳奇人生搬上大銀幕，刻劃出她與其傳記作者兼密友埃伊納爾雷烏泰爾之間的軼事，詮釋出藝壇巨擘的坎坷情路，以及在女性保守家庭裡，如何為自己挺身而出。

2021高雄電影節將於10月15日到31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣。為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。