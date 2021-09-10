塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，12星座在9／10～9／12的周末運勢，巨蟹座桃花運最好，有機會遇到懂得互相珍惜的真愛，建議跟情人來一場浪漫約會，感受甜甜的熱戀時光。而財運最旺的則是天蠍座，有機會收到親朋好友的驚喜或禮物，替你帶來好心情。

▍白羊座

本周末要多關注自己的內心世界，去感受精神世界是否平靜而豐富。不要因為眼前的得失而感覺到喜悲，因為真正快樂的泉源是你的靈魂。最近你的同情心和慈悲心大爆發，適合跟固執的自己妥協。

▍金牛座

本周末你只想要安安靜靜的一人獨處，如果周末情人還在耳邊碎碎念，你絕對會情緒失控抓狂，因為你覺得最完美的戀愛模式，是遇到一個惺惺相惜的伴侶，彼此仰慕欣賞，沒有懷疑與秘密。

▍雙子座

本周末可以親自下廚，煮自己喜歡吃的料理。現在已經入秋，可以針對時節煮一些養生潤肺的食物，例如：白木耳、白蓮子、山藥、白色香菇，對滋養身體非常有幫助。

▍巨蟹座

本周末很適合跟情人一起浪漫約會，最近你的戀愛運不錯，到了周末時光，可以跟另一半小聚，吃火鍋燒烤、喝啤酒、看夜景或電影等，享受屬於熱戀情侶之間的甜蜜時光。

▍獅子座

不管你是一個人還是跟家人同住，到了周末，買瓶紅酒或啤酒，可以選一部電影或演唱會的紀錄片，跟全家人一起欣賞，去感受音樂、藝術、舞蹈帶給你的視覺享受和音樂震撼。

▍處女座

本周末適合跟家人團聚，若有家人從外地回來，你們可以享受彼此聚在一起的感覺，親情凝聚的能量非常溫暖，可以讓彼此的心緊緊相依，濃濃的愛不用言語就能感受到。

▍天秤座

本周末很適合跟朋友一起安排小旅行，前往農村或田園玩，在秋高氣爽的季節中走入森林，感受初秋季節大自然的變化。當大地換上黃色、橘色等落葉繽紛的秋裝時，也可以懷抱著感恩團圓的心情迎接中秋節到來。

▍天蠍座

本周末你的財運超旺，也許會直接收到一筆現金入帳，也有可能收到來自朋友、另一半送的驚喜或禮物，也有同事提前送來的中秋月餅賀禮，將會替你帶來愉快的好心情。

▍射手座

本周末會有全新的能量進入你的生命當中，這是一個適合汰舊換新、轉換心情的時刻。你會重新審視自己內心的需要，放下生活中的焦慮和執著，去感受真實的自我，可以越來越清楚未來的生活目標和方向，並且不再徬徨。

▍摩羯座

本周末你需要好好休息，充足的睡眠和一個人安靜思考的時光，因為過去一周你真的太忙，不僅身兼數職，還有慢性過勞和睡眠不足的現象。到了周末，建議你把手機關靜音，好好養身最重要，免得上班時連講話都顯得有氣無力。

▍水瓶座

本周末你可能會把大部分的時間花在跟工作有關的事情上，老闆很可能要你加班趕報告，因為領別人薪水，完全沒有說不的權力，即使是假日仍然很辛苦，祝福你當一個快樂的上班族。

▍雙魚座

如果沒有颱風或下雨，建議你好好把握天氣晴朗的假日，非常適合到戶外走走，去享受與大自然相處的感覺，不管是野餐、放風箏、去郊遊，或是到戶外看書、寫生、散步，你會發現自己其實很適合跟大自然結為好朋友，藉此徹底釋放壓力。

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