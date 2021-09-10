佳和集團董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定後，獲准可易服社會勞動，但他因與員警串通造假遭檢方撤銷社會勞動處分，他不服提聲明異議，台灣高等法院認為，行刑權時效在2018年已完成，檢方撤銷處不合法、裁定撤銷。可抗告。

翁茂鍾因違反證券交易法等案件，經高院分別判刑6月、5月及2月，應執行有期徒刑1年，2011年10月24日判刑確定，由台南地檢署代執行，檢方核准易服社會勞動，原刑期366天折算應履行之社會勞動時數為2196小時。

2012年1月3日起算後，台南地檢署觀護人在同年10月30日以台南地檢署社會勞動工作日誌及易服社會勞動執行手冊為憑，認翁茂鍾已履行時數計2196小時，簽請結案。

後來，檢方認定翁的社會勞動內容、時數之公文書不實，台南地檢署在今年5月24日提起公訴，台南地方法院判刑2年2月；執行檢察官也撤銷翁的易服社會勞動處分。翁不服聲請異議。

高院認為，本案之行刑權時效在2018年間完成，但檢察官卻於今年5月28日及同年6月9日撤銷社會勞動、執行刑罰之指揮，因國家之行刑權已因時效消滅，檢察官執行處分遭撤銷。