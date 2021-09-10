瑞士證券交易所SIX周五表示，新的SDX交易所已經獲得金融市場監管機構的批准，為與數位資產市場的共存鋪平了道路。

SIX交易所主管Thomas Zeeb表示，金融市場的數位化正在快速發展，儘管市場的最終型態仍在演變中，但是為機構投資人提供安全而穩健的基礎設施，為一重要的里程碑。

瑞士金融市場監管局(FINMA)還批准SIX去經營數位資產的中央證券存管業務。

SIX新的數位交易所(SDX)的交易平台計畫是在2018年公布，當時比特幣等帶來加密貨幣的繁榮還在早期階段，當時金融市場開始對區塊鏈技術感到興趣。

SDX交易所沒有說明該平台何時開始投入使用。該交易所周五表示，平台將建立一個針對數位資產的全球交易網絡，此類資產的客戶基礎將擴大到包括銀行、發行商、保險公司和機構投資人等。SDX認為，其他資產例如畫作或復古車，有朝一日也可能以代幣形式在SDX轉手交易。