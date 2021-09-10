受到新冠病毒影響，越南與馬來西亞供應鏈斷鏈，讓全球車用晶片短缺更加雪上加霜。10日，日本豐田汽車終於撐不住了，宣布全財年生產目標將下修，預估減產30萬輛汽車。
豐田指出，這次會調降生產目標值，除了車用零組件不夠用外，其實新冠病毒才是最大罪魁禍首。所以，經過下修後，豐田這個財年的產能已從原定930萬輛新車，減少至900萬輛。
原以為豐田在9月份只會減產36萬輛，但這家全球汽車銷售量最多的日本車商在10日也坦言，9月還會多減產7萬輛。至於10月份，目前預估可能減產33萬輛。
受到新冠病毒影響，越南與馬來西亞供應鏈斷鏈，讓全球車用晶片短缺更加雪上加霜。10日，日本豐田汽車終於撐不住了，宣布全財年生產目標將下修，預估減產30萬輛汽車。
豐田指出，這次會調降生產目標值，除了車用零組件不夠用外，其實新冠病毒才是最大罪魁禍首。所以，經過下修後，豐田這個財年的產能已從原定930萬輛新車，減少至900萬輛。
原以為豐田在9月份只會減產36萬輛，但這家全球汽車銷售量最多的日本車商在10日也坦言，9月還會多減產7萬輛。至於10月份，目前預估可能減產33萬輛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。