POS廠飛捷(6206)今日受邀召開線上法說，公司表示接單狀況良好，配合料件滿足度提升及漲價效益顯現，看好2021年下半年營收將逐季回升、毛利率亦可望改善，使今年營收可望恢復成長、表現優於去年，並對明年營收重返2019年水準樂觀看待。

飛捷受缺料及缺櫃影響，2021年上半年合併營收20.88億元、年減5.29％，為近8年低點。毛利率33.25％、營益率13.81％，分創近3年及歷史新低。歸屬母公司稅後淨利2.37億元、年減24.82％，每股盈餘（EPS）1.66元，分創近13年、近20年低點。

觀察飛捷上半年產品應用，仍以POS占78％最高、觸控平板17％居次，行動POS為4％、Kiosk為1％。地區方面，以泛歐地區（EMEA）達45％最高、美國36％居次，亞洲為11％、大中華區則為8％。

不過，飛捷單月營收於4月恢復年成長，並自5月起逐月回升，8月自結合併營收4.95億元，月增達24.91％、年增達22.99％，回升至近29月高點。累計前8月合併營收29.8億元、年減0.55％，雖續處近8年同期低點，但衰退幅度較前7月4.19％顯著收斂。

飛捷指出，去年歐美客戶需求受疫情影響暫緩，今年相關需求回來得又兇又急，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，上半年為料件最吃緊時期，第二季僅能滿足5成的訂單需求。公司對此除積極追料，並透過設計變更等方式盡可能增加供貨彈性。

飛捷徐嘉宏及卓君弘表示，公司選擇犧牲部分毛利率來滿足客戶訂單需求，並自5月起調漲新訂單報價5～10％反應成本上漲。而料件滿足度的提高，已反應在營收年增率表現上，目前部分物料供給已回穩，第三季料件已可滿足7成訂單需求，預期缺料可望逐步紓緩。

展望後市，飛捷表示，歐美客戶訂單需求顯著回溫，至年底接單動能無虞、已有部分客戶預下明年首季訂單，因此營運成長無虞，缺櫃及缺料是主要影響變數。預期若料件供給沒有再出現額外變化，下半年營收可望逐季回升、帶動全年恢復成長，毛利率亦可望改善。

對於近期歐美疫情再度升溫，是否影響零售餐飲等客戶訂單需求，飛捷對此表示，目前仍在追趕滿足先前遞延訂單需求，因此尚未感受到客戶訂單需求趨緩，而後疫情時代行動POS及Kiosk需求動能仍在，對於明年營收重返2019年水準樂觀看待。

對於主要產品明年成長動能，飛捷表示，POS因基期較高、成長動能相對較緩，以非POS產品成長動能較強。公司對行動POS成長表現頗有期待，觸控平板在產品應用上有新規畫、進而增加新客戶，KIOSK則有在零售自助應用需求帶動，預期亦將有所成長。