民進黨、綠黨多名縣市議員，10日中午前往新竹縣政府送花，表達想參加11日大新竹合併會議的意願，並鼓勵縣長楊文科堅持下去。（莊旻靜攝）

民進黨新竹市議員、黨部主委陳建名（右）、市議員劉康彥（左）以腳踏車前往縣府送花，邀請縣長楊文科參與他們20多名議員發起的13＋3宣講活動。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科8日發出邀請函給竹竹苗3縣市首長、議長、立委，11日開會討論大新竹合併升格議題，竹市長林智堅因另有行程缺席，民進黨新竹市黨部主委陳建名及4名市議員等人，10日中午前往新竹縣政府，送花給楊文科要鼓勵他「堅持下去」，也表明有「高度意願」參加11日的會議，但因未事先通知縣府，花束僅由警衛室代收。

縣府指出，11日的會議採取邀約制，立委助理、隨行人員方可進入，若立委本人未到場，也不得發言。

陳建名指出，從周一（6日）媒體揭露林智堅大新竹合併升格的政策方向以來，楊文科就表態贊成，但顯然國民黨內有不同聲音，為了大新竹共同民眾未來的福祉著想，大新竹合併升格是勢在必行，此行來縣府，一方面要給楊文科加油鼓勵，希望他堅持下去，一方面也想邀請他參加由他與20多名縣市議員發起的13＋3一周一宣講的活動，前往13鄉鎮與新竹市3區，向民眾面對面說明合併的議題。

陳建名也說，他們沒有受邀，但也非常希望可以參與11日討論大新竹合併的會議。民進黨新竹市議員劉康彥、施乃如、鄭美娟，及綠黨籍新竹市議員劉崇顯、綠黨籍新竹縣議員余筱菁、竹北市民代表陳冠宇10日也一同前往縣府。

劉康彥指出，以楊文科多年在產業、科學園區服務的經驗，第一時間就支持、認同大新竹合併升格第7都議題，可惜國民黨高層包含主席江啟臣、祕書長李乾龍，將此議題窄化為選舉議題，請國民黨高層不要阻礙新竹縣市合併、升格、進步的權益。

陳建名也說，送花有特別挑選，梔子花是冬天的花苞到夏天才開放，象徵人要堅毅、有堅持的精神，百合則是同心團結，把此花束送給楊文科，也代表鼓勵，為了新竹縣市的民眾一起努力。