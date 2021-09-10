新北市警局近期計有4名偵查隊長將升職，另有1名偵查隊長已借調其他單位，為拔擢優秀人才遞補，市警局今（10）日上午辦理候用偵察隊長甄選面試，共22人參加甄試，錄取名額將視實際缺額派補。

新北市警察局長黃宗仁強調，偵查隊長必須制定刑事偵防策略、執行犯罪偵查及具備領導能力，攸關治安工作成敗甚鉅，故人選極其重要，因此特別辦理第六序列刑事警察（各分局偵查隊長、刑警大隊隊、組長及專員）儲備幹部甄選，以強化刑事偵防能力及精實刑事幹部陣容。

黃宗仁為公正、公平擇才，親邀刑事警察局副局長黃家琦擔任評選委員主席，於今日主持面試，其他委員包括新北市警局副局長、主任祕書、刑警大隊大隊長、資深刑警等，過程中評選委員不接電話、不看簡訊，確保無外界干擾。

今天參與遴選包括第六序列警務正、督察員及第七序列偵查隊副隊長共計22人，面試成績與遷調積分各占50％，成績達70分合格，將視實際出缺情形派補。

據了解，根據此次遴選標準，年紀未滿50歲、具刑事偵查員資歷3年以上，均有機會獲派偵查隊長，故有可能出現偵察隊副隊長直升隊長的情況。

新北市刑大表示，警察局長黃宗仁到任後，即秉持公道人事制度，培育警界優秀幹部的理念，務使升遷管道健康暢通，為能全面性評選考核幹部專長，本次特別遴選經歷豐富資深幹部組成面試小組，於今日上午在刑警大隊辦理公開甄選面試作業，過程順利。