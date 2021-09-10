台北市開學不到1周就深陷染疫風暴，文山區1所國中及1家私立幼兒園的教職員，因與染疫裝修工人足跡重疊，國中3班、90位學生和私幼101名幼童，即起預防性停課5天。北市副市長黃珊珊坦言，裝修工感染源仍不明，至於和足跡重疊的教師目前採檢陰性，仍要隔離14天觀察。

Delta病毒侵台，新北板橋先是爆發社區群聚感染，其中2例為北市裝修工夫妻，居住於文山區，丈夫曾前往該社區裝修4次，後因疫調採檢確診，太太隨後也採檢陽性。外界猜測工人感染源是居住於該社區的案16160埃及爸爸，但兩人僅在8日接觸，讓此案再度陷入重重疑點。

黃珊珊今日下午於防疫記者會上說明校園疫情，該名裝修工的感染源仍不明，雖然有去過板橋場域，雖與可能感染源於8日接觸，「不太可能當天去了5分鐘，回來之後當天就確診」，這部分會繼續釐清，中央也會做相關判定，該案接觸者皆已居家隔離，目前無公共場域足跡。

此外，由於文山區某國中、幼兒園的老師因和裝潢工足跡重疊，2校也在今日進行預防性停課5天。黃對此表示，由於2名老師與確診者同時間待在同個場域，在比對監視器畫面後，才會雙雙列為居家隔離者，地點大概就是在診所。

黃指出，在確診個案接觸者匡列上，第一圈叫做居家隔離，2名教師就是居家隔離，第二圈則是居隔者的接觸者，「因為此案和Delta有很高的關聯性」，因此第二圈屬於預防性隔離，也就是教師的學生，5天後採檢陰性就可以出來。目前教師採檢結果為陰性，但仍須隔離14天。