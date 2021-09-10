台北市受新冠肺炎疫情影響學校及人數。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市教育局長曾燦金。（摘自台北市長柯文哲YT）

台北市受到新冠肺炎疫情影響，統計至10日下午1時有12校、1536人停課，市長柯文哲發現學校結構會造成要隔離的人數很多，他以一名確診國中生為例，除了同班同學要隔離，參加足球校隊又有其他來自全校各班的同學，還有家人、家教班都要匡列。

根據統計至今天下午1時，北市有12所國中小、幼兒園受到疫情影響停課或預防性停課，師生居家隔離人數有405人，停課人數為1536人。

柯文哲下午主持防疫記者會指出，他發現學校結構常會造成要隔離的人數很多，比如一個國中生確診，全班同學要隔離，學生又是足球校隊，下課練球也和足球隊有密切接觸，而足球隊成員來自全校各班級，一下子要匡列的人變成所有班級都被匡列到，還有確診學生家人、家教班人員。

他表示，北市停課人數已經有1536人，北市府推出篩檢車直接派到學校，讓學生依序進行篩檢，也會派車到居家隔離的防疫旅館篩檢，減少移動感染風險也讓大家方便。

台北市教育局長曾燦金說明，目前疫情嚴峻，但市民也不要太緊張，北市訂有新冠肺炎確診SOP，當家長或學校接到衛生單位通知確診後，即啟動危機小組通報教育局，根據相關資訊包括疫調決定是否停課，另會通知北市環保局進到學校消毒、協調北市衛生局安排教職員工PCR篩測，配合衛生單位疫調、提供名冊開立居家隔離通知書，學校也會啟動安心輔導機制和線上教學，雖然停課但仍要求採線上教學。