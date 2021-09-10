璨樹颱風來勢洶洶，將為全台帶來雨勢。（報系資料照）

璨樹颱風來勢洶洶，將為全台帶來雨勢，而明天適逢補班日，如果縣市首長宣布「停止上班上課」是否意謂中秋連假將被取消？勞動部官員表示，一旦勞工與事業單位事前約定要以挪移的方式處理，20日的上班日與11日的休假對調，意謂明天就是上班日，只要在居住地、工作地或途經有天然災害發生，勞工就可以不出勤，20日當天則為休息日，意謂勞工仍可放連假。

依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」指出，天然災害發生時，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞動部條件司司長黃維琛表示，天然災害發生時，只要在居住地、工作地或途經各地有天然災害發生，出勤工作日遇只要居住地工作地或路途勞工可以宣布不出勤，但若勞工與雇主達成協議，把原訂20日的工作日挪移至11日，此時11日已事為工作日，20日則為休息日，亟使11日不出勤，雇主也不得要求勞工在20日時補行工作。