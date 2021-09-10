韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，精緻的外貌讓她受到許多價值不斐的國際精品名牌青睞，成為美國知名服飾最新代言人後，尺度不斷突破，只穿內衣褲躺床的辣照被瘋傳；Jennie展現有別於日常可愛個性的性感模樣，讓粉絲看了超害羞，紛紛直呼「這樣可以嗎」。

近日時尚雜誌《L'OFFICIEL HOMMES KOREA》在IG釋出多張美國知名服飾品牌模特兒的照片，其中一人包括BLACKPINK成員Jennie，她穿著該牌的服飾在鏡頭前展現居家舒適模樣；而Jennie只穿著一套灰色內衣褲，躺在床上慵懶的畫面，更突破以往尺度，露出結實螞蟻腰，散發濃濃性感女人味。

Jennie只穿內衣褲拍攝的大尺度美照，引起網友熱議瘋傳。(圖/ 摘自lofficielhommes_kr IG)

Jennie為品牌拍的一系列辣照震撼大票粉絲，紛紛激動留言，「辣成這樣真的可以嗎？」、「人間香奈兒穿她牌衣服一樣香」、「看了心臟撲通撲通跳」、「人氣、錢、臉蛋、身材還有男人全都擁有，真人生勝利組」、「太瘋狂了」。

其實Jennie開始擔任該牌2021年秋季系列全球大使後，5月份就曾悄悄秀出穿該牌內衣褲的美照，性感模樣就讓網友感到驚艷，因為和平時可愛俏皮個性的她有大反差。