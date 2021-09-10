澳洲的新冠病毒單日確診數在周五首次突破1900例，再度刷新記錄，其最大城市雪梨和墨爾本即使已經封城一段時間，仍然阻擋不了高傳染性Delta變種病毒引爆的疫情繼續擴散。

澳洲正深陷Delta變種病毒引爆的第三波疫情，在疫情延燒幾個月後，該國政府已經放棄清零策略，轉而將目標放在當兩劑疫苖接種率達標後，就開始放寬嚴格的防疫限制。

澳洲疫情的重災區、其人口最多的新南威爾斯州周五公布單日新增1,542個本土確診病例，改寫上周創下的1,533例單日最高記錄。此外，周五該州新增9名染疫死亡病例。

新南威爾斯州長Gladys Berejiklian在其首府雪梨召開的記者會上表示，到目前為止，這是預料中的發展軌跡，預計下周新增病例將達到高峰。

雪梨不斷增加的感染者已經加重救護人員的負擔，過去兩周載送的染疫患者增加了1倍，達到近6,000人。目前該州染疫住院人數約為1,156人，其中207人必須住進加護病房，89人需要使用呼吸器。

儘管確診數仍處高峰，但新南威爾斯政府周四表示，一旦該州 70%的成年人已完整接種兩劑疫苗，雪梨的商業活動就可以重啟，這個目標預計將在10月中旬實現。目前為止，該州16歲以上的人口中，已有76%至少接種過一劑疫苗，44%已完整接種兩劑。

此外，人口排名第二的維多利亞州周五新增334例感染病例，創下今年來的最高記錄，並有1人染疫死亡。該州設下的目標是當70%成年人至少接種過一劑疫苗，其首府墨爾本就會放寬部分限制措施，預計將在9月23日左右達成目標。