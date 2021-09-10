台南市新市區中正路平交道為複雜的5叉路口，屢有車輛停等火車經過時，違停黃網線區，遭檢舉罰款，民眾上網抱怨，台南市交通局決定縮減黃網線面積，增設警語告示牌，提醒民眾避免受罰。

新市區中正路平交道與一般平交道不同，是個5條道路交會的叉路口，鄰近新市火車站與台1線，平交道位在路口中央，加上火車班次密集，經常有來不及通過平交道的車輛，誤停入黃網線區等候火車經過。

最近該路口常有人檢舉，不少駕駛人因誤停黃網線遭罰款，民眾受不了上網抱怨，台南市交通局會勘後，發現需因地制宜才能維持交通順暢。

台南市交通局長王銘德表示，交通局人員會同台鐵、公路總局、警察局與民代，2年來多次會勘現場，發現該路口在上、下班時間車流量大，一旦實施道路與平交道號誌連鎖，恐會發生車輛雍塞，決定從用路人角度出發，不設道路號誌與鐵路連鎖。

為解決車輛誤停問題，公路總局決定縮減黃網線面積，並在鄰近路口增設「平交道警告聲響起請勿跨越停止線」告示牌，提醒用路人，避免受罰。

台南市交通局解釋，民眾常在網路上發文稱，汽車違停該路口黃網線區域，被開罰1萬5000元，其實只有停在遮斷器與鐵軌間的區域才處罰1萬5000元至9萬元，且需吊扣駕照1年；一般誤停在遮斷器外的黃網線區域，罰鍰是900元至1800元。