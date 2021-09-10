一年一度的台南「關子嶺火王爺祭典」山車巡行活動，10日下午熱鬧展開，台南市長黃偉哲與西拉雅風管處處長許主龍一同穿上浴衣，與在地業者、鄉親齊心協力拉山車，黃偉哲現場也發放福袋給在地業者，祝福觀光盛況不減，並歡迎全國朋友到關子嶺泡溫泉、吃美食，展開防疫健康遊。

許主龍表示，原定於農曆6月舉行的火王爺祭典，因疫情延後辦理，除了感謝火王爺百餘年來守護關子嶺泥漿溫泉源泉，也感謝關子嶺溫泉業者遵循古禮，傳承關子嶺溫泉文化。

黃偉哲表示，藉由火王爺祭典山車巡行，對火王爺表示最高的敬意，希望大家持續發揚關子嶺溫泉文化，帶動地方發展，也讓全國更多朋友知道，台南關子嶺真的是一個好地方。

今年活動管理處特別邀請哈雷重機團隊開路，吸引遊客目光。（劉秀芬攝）

關子嶺溫泉在火王爺的守護下，已有120年歷史，現逢夏末秋初的季節，正適合來趟泡湯之旅，泡溫泉能加速排汗、促進新陳代謝，黃偉哲歡迎民眾一同來關子嶺享受獨特且美顏養身的泥漿溫泉。

今年活動管理處特別邀請哈雷重機團隊開路，並事先開放50組遊客報名體驗拉山車，20多輛帥氣重機出現在風景區，也吸引遊客目光。參加拉山車體驗的遊客對活動也感到十分新奇，親子不僅趁機到關子嶺旅遊，又能認識火王爺祭典歷史意義，活動結束還可以把浴衣帶回家作紀念。

管理處也特別製作專屬福袋，經過火王爺加持後贈送給在地業者，象徵「福氣到、客人到、財源到」，既透過火王爺祭典感謝火王爺每年的庇佑，更期待在疫情逐漸趨緩下，關子嶺地區的觀光能夠再創高峰，迎來滿滿的旅遊人潮。

台南市觀旅局表示，「2021台南關子嶺溫泉美食節」即將在9月18日熱鬧展開，歡迎大家到關子嶺泡好湯、享美食，搭配好康券玩台南最好康，參加台南購物節消費愈多愈有機會拿大獎。