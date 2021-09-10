心臟血管胸腔外科醫師羅乾鳴表示，林婦換肺手術在團隊專業監控操作下，順利完成，也克服後續感染問題。（袁庭堯攝）

高長胸腔內科教授林孟志表示，高雄長庚發展肺臟移植，是南台灣末期肺病病患福音。（袁庭堯攝）

68歲林姓婦人換肺前6分鐘只能走150公尺，成功換肺後可一口氣走300公尺，還能隨時隨地跳上一段熱愛的國標舞。（袁庭堯攝）

高長肺臟移植團隊替林姓婦人換肺，手術耗時8小時完成。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

熱愛跳舞的68歲林姓婦人，25年前誤飲含有守宮木成分的減肥茶導致肺部嚴重纖維化，24小時需帶著呼吸器，2年前更惡化住院。經高雄長庚醫院移植團隊評估需肺臟移植救命，今年2月順利完成手術，如今林婦能自在呼吸，甚至輕鬆跳「恰恰」。

高長胸腔內科教授林孟志表示，守宮木減肥茶盛行於25年前，飲用者會出現肺部纖維化現象，當時台灣約有上千名女性受害。

林婦為阻塞性細支氣管肺炎患者，術前呼吸衰竭，需24小時仰賴呼吸器，連走出家門都會喘。去年過年時因肺部感染住院、7月經評估後進入等候清單排序，今年2月就順利媒合並接受移植手術。

參與手術的心臟血管胸腔外科醫師羅乾鳴表示，林婦在感染狀態下接受雙肺移植，是相當大的挑戰。手術歷時8小時，團隊合作無間、同時監控操作下，林婦僅失血100ml，輸血2單位，不須葉克膜及體外循環，生命徵象穩定，結果相當成功。

雖然術後3天林婦又出現感染症狀，也在感染科成員接手照護下順利康復，積極復健後成功擺脫呼吸器。過去熱愛國標舞的她又能臉不紅、氣不喘地翩翩起舞，笑說自己簡直「重獲新生」。

據統計，相較於心肝腎臟移植手術，肺臟移植手術存活率最低，第一年約為85.2％，第二年下降至67.2％，第三年約為55.2％。林口長庚醫院胸腔外科教授劉會平表示，肺臟屬於與外界接觸的器官，移植後容易感染導致存活率低，南部直到2016年後才有較多成功移植案例。

林口長庚曾締造肺臟移植案例最多、術後1年存活率達83.3％的優異紀錄，高雄長庚承接技術，2019年11月成立團隊，今年5月取得衛福部肺臟移植手術資格醫院。高長移植團隊結合心臟血管胸腔外科、麻醉科、胸腔內科、復健科、感染科、護理部、呼吸治療科、營養科和社服課，強化術後預防感染、復健的區塊，有效提升換肺病患的存活率。

高長副院長陳武福表示，末期肺病患者長期仰賴呼吸器，需長時間臥床，身體機能差、併發症眾多且容易造成肺炎感染，每次感染後又加重肺功能損傷，惡性循環走向死亡，對家庭往往也造成重大身心靈及經濟負擔，肺臟移植是唯一的希望，但在器官移植手術中難度相當高，從大愛捐贈者評估、手術難度、術後團隊照護和復健環節缺一不可。林婦的成功經驗，帶給團隊和病患極大信心，目前已有9位移植登錄名單，持續增加中。

羅乾鳴表示，捐贈者腦死原因如果是外傷或腦出血，容易併發吸入性肺炎、肺部感染或衰竭，平均100例中，能用的不到20例，捐贈數量少也是移植率低的主因，國內捐贈風氣有待提升。

團隊表示，國外已有數起新冠肺炎患者肺部纖維化、進行肺臟移植的案例。感染肺炎康復的患者，未來也有機會捐贈肺臟，但需要詳細評估。