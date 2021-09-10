新一波的新冠肺炎疫情已在蠢蠢欲動，但台灣仍處於疫苗嚴重不足的危險處境中，宜蘭縣目前第一劑疫苗的接種率已接近一半，縣府表示，9日起已開始發送第二劑疫苗的注射通知，對象是在7月2日以前完成第一劑AZ疫苗接種年滿75歲以上的民眾。

根據統計，累計到本月8日，宜蘭縣疫苗接種全年齡涵蓋率為49.4％，如以年齡層區分，75歲以上為74.1％、65至74歲為77.8％完成第一劑疫苗接種的比例最高，50至64歲為63.3％、30至49歲54％、18至29歲則是32.5％。

縣府在10日的防疫會議中表示，9日起已開始發送第二劑疫苗施打通知單，對象是在7月2日前完成第一劑AZ疫苗接種且年滿75歲以上的民眾，長照機構及洗腎機構則是從9月15日起由各院所規畫，到指定機構施打；已接種完第一劑的警察、消防、環保、村里鄰長及村里幹事，則自行至疫苗預約平台預約，至於65歲以下的縣民，同樣請透過預約平台進行意願登記，待中央發簡訊通知可以施打第二劑時，再進行預約施打。

受到新一波疫情的影響，縣長林姿妙也在防疫會議中指示，為了保障縣民及學生健康，只要學校有「1位學生確診，便啟動全校停課14天」的嚴格防疫措施。

中秋節將至，林姿妙也再次提醒說，宜蘭縣不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，但民眾自行在家烤肉，則不在限制之列，不過參與的對象仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定，同時請民眾配合，暫時避免不必要的跨縣市移動。